"Захоплений вашою витівкою": журналіст Невзоров підтримав Данилко в скандалі з піснею про Бандеру

Російський журналіст Невзоров похвалив Данилко за пісню Батько наш Бандера / Колаж - instagram.com/nevzorovofficial / instagram.com/v_serduchka

Скандальний російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров підтримав Андрія Данилка в конфлікті, який розгорівся навколо виконання Вєркою Сердючкою зі сцени повстанської пісні Батько наш Бандера.

На своїй сторінці в Instagram Данилко виклав фрагмент інтерв'ю з Невзоровим, в якому журналіст порівнює вчинок Сердючки з провокаціями на самаркандських базарах, де крадії, щоб відвернути увагу продавців і покупців, вставляли червоний перець в задній прохід ослам. Збожеволілі тварини починали кидатися по всьому ринку, а нечисті на руку громадяни тим часом могли спокійно скоювати злочини.

"Таку майстерність поводження з перцем продемонстрував Андрій Данилко, так звана Вєрка Сердючка, яка взяла і раптом, без оголошення війни, без декларації про наміри, заспівала українську народну, дуже красиву пісню Батько наш Бандера. Як багато в Росії [сідниць] (неценз.), в які цей перець увійшов на всю глибину, як вони громлять все, катаються і вимагають залучити, як вони вимагають законності, навіть включився Профільний комітет Держдуми, і вимагають вжити заходів, видалити, заборонити. Взагалі дуже весело",- розповіла Невзоров.

Фрагмент відео сам Данилко супроводив смайликом, що сміється і множинними жестами "дай п'ять".

У коментарі під роликом журналіст Невзоров висловив Данилко-Сердючці свою повагу: "Знаю толк в зухвалості, захоплений вашої витівкою".

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