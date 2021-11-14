Лікар Комаровський назвав найнебезпечніше для здоров'я м'ясо: величезний ризик для дорослих та дітей

Яке м'ясо вважається небезпечним, а яке - ні / ua.depositphotos.com

Відомий український лікар, педіатр Євген Комаровський розповів все про м'ясо: яке є найкориснішим, а яке – шкідливим. Також медик повідав, як харчування впливає на розвиток онкологічних захворювань, та чи можна якимись особливими дієтами його уникнути.

Комаровський зауважив що м'ясо – це особливо важливий продукт в раціоні дитини, організм якого постійно зростає та розвивається. Зокрема, згодовуючи дитині м'ясо, ми формуємо у нього певні звички, які він потім буде, можливо, розсьорбувати все своє життя.

Чому ж нам потрібно м'ясо? З-за білка. Також в ньому міститься потрібний нам вітамін В12, а в печінці ще й багато вітаміну А. Крім того, цей продукт багатий на залізо і цинк.

"Саме в м'ясі знаходиться кров, а в крові – еритроцити, в еритроцитах - гемоглобін, а в гемоглобіні – те саме залізо, яке нам потрібно. І в м'ясі саме та форма заліза, яка засвоюється ідеально", – заявляє педіатр.

Яке м'ясо є найшкідливішим? Комаровський зауважив, що немає на 100 відсотків неправильної їжі, яка призведе до раку, а також не можна якимись особливими дієтами його уникнути.

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"Червоне м’ясо – це набагато гірше, ніж птиця і риба. Будь-яке червоне м’ясо, особливо оброблене, у ковбасах і т.д", – зазначив він.

За словами лікаря, можна вживати червоне м’ясо раз на тиждень, якщо "все це зроблено за нормальними правилами". Однак у жодному разі, наголосив Комаровський, не йдеться про смажене до вугілля м’ясо.

Лікар радить вживати м'ясо птиці без шкурок і жиру – таке буде найкориснішим.

Раніше Комаровський зруйнував популярні міфи про лікування застуди. За його словами, в сезон простудних захворювань на ймовірність захворіти ГРВІ жодним чином не впливають ніякі краплі-креми-мазі з інтерфероном, продукти бджільництва і цибулю з часником.

Лікар-педіатр зазначив, що така процедура може навіть погіршити стан хворого, оскільки насичений запах цибулі тільки збільшує кількість мокротиння, провокує кашель і спазм бронхів. Також Комаровський назвав "фуфломіцинами" так звані "блокатори вірусів", які зараз часто рекламують.

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