Лікар Комаровський назвав найнебезпечніше для здоров'я м'ясо: величезний ризик для дорослих та дітей

Медик пояснив, як пов'язані їжа та ризик виникнення раку.
Відомий український лікар, педіатр Євген Комаровський розповів все про м'ясо: яке є найкориснішим, а яке – шкідливим. Також медик повідав, як харчування впливає на розвиток онкологічних захворювань, та чи можна якимись особливими дієтами його уникнути.
Комаровський зауважив що м'ясо – це особливо важливий продукт в раціоні дитини, організм якого постійно зростає та розвивається. Зокрема, згодовуючи дитині м'ясо, ми формуємо у нього певні звички, які він потім буде, можливо, розсьорбувати все своє життя.
Чому ж нам потрібно м'ясо? З-за білка. Також в ньому міститься потрібний нам вітамін В12, а в печінці ще й багато вітаміну А. Крім того, цей продукт багатий на залізо і цинк.
"Саме в м'ясі знаходиться кров, а в крові – еритроцити, в еритроцитах - гемоглобін, а в гемоглобіні – те саме залізо, яке нам потрібно. І в м'ясі саме та форма заліза, яка засвоюється ідеально", – заявляє педіатр.
Яке м'ясо є найшкідливішим? Комаровський зауважив, що немає на 100 відсотків неправильної їжі, яка призведе до раку, а також не можна якимись особливими дієтами його уникнути.
"Червоне м’ясо – це набагато гірше, ніж птиця і риба. Будь-яке червоне м’ясо, особливо оброблене, у ковбасах і т.д", – зазначив він.
За словами лікаря, можна вживати червоне м’ясо раз на тиждень, якщо "все це зроблено за нормальними правилами". Однак у жодному разі, наголосив Комаровський, не йдеться про смажене до вугілля м’ясо.
Лікар радить вживати м'ясо птиці без шкурок і жиру – таке буде найкориснішим.
Раніше Комаровський зруйнував популярні міфи про лікування застуди. За його словами, в сезон простудних захворювань на ймовірність захворіти ГРВІ жодним чином не впливають ніякі краплі-креми-мазі з інтерфероном, продукти бджільництва і цибулю з часником.
Лікар-педіатр зазначив, що така процедура може навіть погіршити стан хворого, оскільки насичений запах цибулі тільки збільшує кількість мокротиння, провокує кашель і спазм бронхів. Також Комаровський назвав "фуфломіцинами" так звані "блокатори вірусів", які зараз часто рекламують.
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