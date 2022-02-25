ЗСУ розбила колону російської техніки під Старобільськом

Ворог зазнав втрат.
У Луганській області, біля Старобільська зусиллями Збройних сил України була розбита колона ворожої техніки. Про це повідомляти у штабі ООС.
"У районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, яка готувалася до переправи через річку Айдар", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляють у штабі російські війська прорвавши кордон України, намагалися зайти з тилу і завдати удару, розірвавши лінію оборони ЗСУ.
"В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - зазначають у штабі.
Вторгнення Росії в Україну
Раніше Главред повідомляв про те, що на річці Прип'ять з'явився понтонний міст, по якому російська техніка проїжджає в зону Відчуження.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний обстріл Києва, порівнявши його з обстрілами в нацистській Німеччині.
Також ми писали, що російські окупанти почали наступ в районі населених пунктів Дергач і Печеніги.
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