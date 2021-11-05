З'ясувалися умови відвідування гірськолижних курортів в Україні

Умови роботи гірськолижних курортів / Фото hotelsbukovel.com.ua

У нинішньому році гірськолижні курорти нашої країни прийматимуть тільки вакцинованих відвідувачів, але при цьому для відвідування канатних доріг необхідно буде мати covid-сертифікат.

"Ми вже прописали у вже чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть. І зараз коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, то треба це розуміти-щоб потім не було ніяких оскаржень. Вони будуть селити в готелі тільки вакцинованих", - заявив міністр Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що подібна норма діятиме і для відвідувачів канатних доріг.

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"Як це буде працювати далі. Щоб кожен раз не приходити на канатну дорогу і не показувати COVID-сертифікат - якщо ви оселилися в готель, там буде можливість отримати відповідний браслет, в якому буде вказано в якому готелі ви проживаєте і далі ви можете потрапити з цим браслетом на цю лінію", - розповів міністр.

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За словами Ляшка, зараз подібну практику вже ввели деякі ТРЦ. Він також додав, що МОЗ працює з Асоціацією готелів, щоб впровадити таку практику.

Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 мешканців країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

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