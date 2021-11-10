Залежність від соцмереж: психолог пояснила, чим вона небезпечна

Що буде з лайкозалежними людьми, якщо вимкнути їм соцмережі - відповідь психолога / ua.depositphotos.com

Напевно, складно знайти людину, яка в сучасному світі не зареєстрована хоча б в одній соціальній мережі. І якщо для когось віртуальне спілкування - це всього лише спосіб не занудьгувати дорогою додому в маршрутці, то для багатьох це дуже важлива складова, а іноді й навіть заміна їхнього реального життя.

Сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань пояснила, чому люди відчувають потребу публікувати кожен свій крок в соціальних мережах і чому вони такі залежні від схвалення незнайомців.

За словами Щербань, коли людина чекає лайків під своїми фотографіями в соцмережі, то в цьому випадку вона підміняє любов визнанням і захопленням.

"Коли все життя виставляється напоказ в соцмережах, мовляв, "подивіться, який я класний, ви мене любите таким, я гідний вашої любові?". Замість того, щоби безпосередньо запитати про це близьких, людина займається ексгібіціонізмом, викладаючи в Мережу все: душ, їжу, прогулянки. Зараз багато хто цим займається, але питання в тому, яку саме потребу вони так закривають, і що вони відчувають, коли лайків недостатньо", - пояснила психолог.

Якщо таких людей позбавити соцмереж, то вони впадуть в апатію та депресію.

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"Для них це буде стресова ситуація. Людині, яка звикла жити напоказ і в ілюзії, доведеться проявлятися якось інакше. Частина людей, присоромлених і не схильних до прояву себе істинного, потраплять у не дуже приємний психологічний стан. Може проявитися психосоматика. Під час блокування Фейсбуку та Instagram люди шукали інші варіанти соцмереж, де б можна було проявитися", - нагадала Щербань.

Експерт додала, що дуже часто в залежність від соцмереж потрапляють діти.

Як повідомляв Главред, раніше сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань розповіла, як позбутися післяпологової депресії.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань.

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