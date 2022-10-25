"Фатальний період": астролог спрогнозувала, коли РФ може застосувати хімічну зброю

Астролог спрогнозувала, коли РФ може застосувати хімічну зброю / 93-тя ОМБр Холодний Яр і https://ua.depositphotos.com

Коридор затемнень з 25 жовтня по 8 листопада ‒ буде фатальний і переломний період, в ході якого можуть статися всякі неприємні речі (в тому числі ‒ і на фронтах російсько-української війни). Такий прогноз виклала на свою сторінку в Instagram астролог Ользі Медвецькій.

"Те, що це фатальний і переломний період (я про коридор затемнень з 25.10 по 8.11 і дні біля нього) – ясно. Яким він буде? Точно нелегким, але необхідним. [...] До того ж на цьому тижні Марс негативно аспектує планету розширення Юпітер і планету ілюзій, обману і хімії Нептун: це посилення жорстокості на полі бою, а також застосування заборонених видів зброї, хімічної зброї і використання брехні як засобу боротьби (всі чули про "брудну бомбу"? Це - воно). Ще й напружений аспект від Меркурія до Плутона, що дає враження з повітря, можливе руйнування важливих доріг, шляхів", ‒ говорить вона.

Крім того, як вважає Медвецька, на життя України буде вкрай сильно впливати період ретроградного Марса, який триватиме кілька місяців ‒ до 13 січня 2023 року.

"До того ж Марс стає ретроградним 30.10 і буде таким аж до 13.01. А перед тим весь тиждень він буде сповільнюватися і буде відчуття, ніби ви намагаєтеся йти, щось робити, але руки-ноги в киселі і не дають розігнатися. Це ще одна причина, по якій зараз не слід починати щось нове", - підсумувала вона.

Гороскоп для України

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки. І Україна повинна буде здобувати перемоги за перемогою. Більш того, Росс вважає, що капітуляція країни-агресора не за горами.

Також, за словами астролога, повернення півострова Крим під контроль України чекати залишилося недовго. За його прогнозом, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову ходитиме гривня.

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