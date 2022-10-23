"Розвал Росії теж простежується": астролог дала новий прогноз по війні

На думку астролога Ольги Медвецької, серйозні зміни важливих процесів для України почнуться зараз, але повною мірою розійдуться тільки навесні.
Незважаючи на те, що на небі зараз склалася навколо України досить складна ситуація (і ось-ось станеться сонячне затемнення), це не означає краху всіх надій для українців. Про це на своїй сторінці в Instagram написала відомий астролог Ольга Медвецька.
"Багато негативних аспектів і положень на небі – це не крах України. Це такий період. Попереду краще! Україна не тільки вистоїть, а й стане кращою, ніж була. Ця тенденція теж простежується, як і зараз напруга і ескалація. І розвал Росії теж простежується. Події почнуть (!) розвиватися навесні. Інтенсивність цього і як саме все буде - не знаю, я все ж не ворожка", ‒ пише вона.
На думку Медвецької, серйозні зміни важливих процесів для України почнуться зараз, але повною мірою розійдуться тільки навесні.
"Будь-яке затемнення - це завжди напруга, а будь – яке сонячне затемнення - це початок нових процесів. [...] Так і тут! Початок нових подій буде закладено зараз. Але як саме вони будуть розгортатися - залежить від величезної кількості факторів. Спостерігаємо", - підсумувала вона.
Гороскоп для України
Раніше астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки. І Україна повинна буде здобувати перемоги за перемогою. Більш того, Росс вважає, що капітуляція країни-агресора не за горами.
Також, за словами астролога, повернення півострова Крим під контроль України чекати залишилося недовго. За його прогнозом, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову ходитиме гривня.
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