"Розвал Росії теж простежується": астролог дала новий прогноз по війні / Reuters , pixabay.com

Незважаючи на те, що на небі зараз склалася навколо України досить складна ситуація (і ось-ось станеться сонячне затемнення), це не означає краху всіх надій для українців. Про це на своїй сторінці в Instagram написала відомий астролог Ольга Медвецька.

"Багато негативних аспектів і положень на небі – це не крах України. Це такий період. Попереду краще! Україна не тільки вистоїть, а й стане кращою, ніж була. Ця тенденція теж простежується, як і зараз напруга і ескалація. І розвал Росії теж простежується. Події почнуть (!) розвиватися навесні. Інтенсивність цього і як саме все буде - не знаю, я все ж не ворожка", ‒ пише вона.

На думку Медвецької, серйозні зміни важливих процесів для України почнуться зараз, але повною мірою розійдуться тільки навесні.

"Будь-яке затемнення - це завжди напруга, а будь – яке сонячне затемнення - це початок нових процесів. [...] Так і тут! Початок нових подій буде закладено зараз. Але як саме вони будуть розгортатися - залежить від величезної кількості факторів. Спостерігаємо", - підсумувала вона.

Гороскоп для України

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки. І Україна повинна буде здобувати перемоги за перемогою. Більш того, Росс вважає, що капітуляція країни-агресора не за горами.

Також, за словами астролога, повернення півострова Крим під контроль України чекати залишилося недовго. За його прогнозом, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову ходитиме гривня.

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