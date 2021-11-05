Кишечнику і серцю не минути лиха: продукти, які не варто їсти натщесерце

Список надала тренер проекту" Зважені та щасливі " Марина Божемська.
Деякі впевнені, що на сніданок можна дозволити собі практично все, що завгодно, але деякі продукти краще уникати їсти натщесерце, щоб не було проблем зі здоров'ям і не погіршувати стан кишечника і стравоходу.
Тренер у проекті "Зважені та щасливі" Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram розповіла, від вживання яких продуктів натщесерце варто відмовитися.
Цитрусові
Апельсини та грейпфрути дратують порожній стравохід, тому стакан соку або половинка фрукта за сніданком — погана ідея. Проте це відмінне джерело вітаміну C, який стане прекрасним десертом після обіду або вечері.
Банан
Нешкідливий фрукт, з'їдений натщесерце, може негативно вплинути на роботу серцево-судинної системи. Високий вміст магнію і калію також порушує калієво-магнієвий баланс і збільшує навантаження на серце.
читайте такожЛікарі назвали 5 найнебезпечніших для сніданку продуктуУ список "заборонених" продуктів також потрапили кава, газована вода, груші та гостра їжа.
"Всі ці продукти, намагаємося споживати після основних прийомів їжі. І все вище перераховане, додаємо в раціон після їжі", - пояснила Божемська.
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