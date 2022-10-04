Крах економіки і зубожіння росіян: астролог дав прогноз на країну-агресора

Астролог дав прогноз з приводу країни-агресора / https://ua.depositphotos.com

Росіян в найближчі роки зубожіння і інші прикмети економічного занепаду. Такий прогноз зробив відомий астролог Дмитро Уранус на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Марс на вершині тауквадрату Нептун-Марс-Меркурій, що означає відсутність об'єктивності і розумності у веденні війни. Перевитрата коштів, зниження доходу, дорога і руйнівна військова "гра"", ‒ говорить астролог.

Уранус вважає, що верхівка країни-агресора абсолютно не розуміє наслідки своїх кровожерливих дій. Також він пророкує тотальний крах економіки Російської Федерації. Виною тому є відсутність розуму у тих, хто віддає накази.

"Ще один важливий набір фінансових аспектів. Ретроградні Нептун з Юпітером, у 2 будинку фінансів, відразу в чотирьох опозиціях з ретро Меркурієм, Венерою і Сонцем, в 8 будинку, боргів і фінансових криз. Це показник дуже болючих фінансових наслідків анексії. Особливо виділяється сходиться опозиція (1,7 гр.) між фінансовими планетами у фінансових будинках, Венерою та Юпітером. Вона дасть величезні фінансові втрати для Росії протягом найближчих двох років. Це аспект перевитрати коштів", - підсумував Уранус.

Гороскоп для України

Нагадаємо, астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки, і вже з серпня Україна почне здобувати перемоги. Більше того, капітуляція Росії не за горами.

Також, за словами астролога, повернення Криму під контроль України чекати залишилося недовго. За прогнозом Росса, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову буде ходити гривня.

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