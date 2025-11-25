"Ми зробили для себе": у Києві людей не пустили в укриття під час тривоги

Унаслідок конфлікту людей із дітьми не пустили в укриття, і вони були змушені перебувати в коридах під час тривоги.

Важливе:

Мешканців одного з житлових будинків не пускали в укриття

Людей із дітьми були змушені перебувати в коридах

Під час масованого російського удару по Києву, жителів одного з житлових будинків не пускали в укриття.

Як повідомляє Telegram-канал Реальний Київ, скандальний епізод стався в одному з укриттів у Подільському районі столиці.

"Місцеві не пускають людей в укриття під час масового обстрілу", - уточнюється в дописі з посиланням на повідомлення підписників.

Унаслідок конфлікту людей із дітьми не пустили в укриття, і вони були змушені перебувати в коридах під час тривоги.

"Ми тут зробили для себе все", - цинічно говорили місцеві жителі, відмовляючи людям у можливості сховатися від ударів РФ.

Дивіться відео - конфлікт у притулку Києва:

Масовані удари РФ: думка експерта

На думку експерта Михайла Гончара, нинішній рівень ушкоджень, які завдаються як об'єктам генерації, так і єдиній енергосистемі, істотно перевершує масштаби руйнувань, що спостерігалися три роки тому. Він підкреслює, що повністю уникнути наслідків не вдасться - їх можна лише певною мірою зменшити, однак загальна кількість і тяжкість руйнувань помітно зросли.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві зростає кількість жертв ранкового обстрілу РФ. У Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ запустила по столиці України "Кинджали". Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю.

Як писав раніше Главред, унаслідок нічної атаки на Київ і область: є жертви і постраждалі. Рятувальні операції тривають, ведеться розбір завалів і пошук можливих постраждалих.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

