"Ми зробили для себе": у Києві людей не пустили в укриття під час тривоги

Важливе:
- Мешканців одного з житлових будинків не пускали в укриття
- Людей із дітьми були змушені перебувати в коридах
Під час масованого російського удару по Києву, жителів одного з житлових будинків не пускали в укриття.
Як повідомляє Telegram-канал Реальний Київ, скандальний епізод стався в одному з укриттів у Подільському районі столиці.
"Місцеві не пускають людей в укриття під час масового обстрілу", - уточнюється в дописі з посиланням на повідомлення підписників.
Унаслідок конфлікту людей із дітьми не пустили в укриття, і вони були змушені перебувати в коридах під час тривоги.
"Ми тут зробили для себе все", - цинічно говорили місцеві жителі, відмовляючи людям у можливості сховатися від ударів РФ.
Дивіться відео - конфлікт у притулку Києва:
Масовані удари РФ: думка експерта
На думку експерта Михайла Гончара, нинішній рівень ушкоджень, які завдаються як об'єктам генерації, так і єдиній енергосистемі, істотно перевершує масштаби руйнувань, що спостерігалися три роки тому. Він підкреслює, що повністю уникнути наслідків не вдасться - їх можна лише певною мірою зменшити, однак загальна кількість і тяжкість руйнувань помітно зросли.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві зростає кількість жертв ранкового обстрілу РФ. У Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ запустила по столиці України "Кинджали". Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю.
Як писав раніше Главред, унаслідок нічної атаки на Київ і область: є жертви і постраждалі. Рятувальні операції тривають, ведеться розбір завалів і пошук можливих постраждалих.
Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
