Особливий ген провокує важкий перебіг COVID-19: у кого він є

Ген LZTFL1 провокує дихальні ускладнення при COVID-19/ Фото Reuters

Деякі люди схильні до тяжкого перебігу коронавірусу COVID-19. Винен в цьому особливий ген, наявність якого вдвічі підвищує ризик опинитися на апараті штучної вентиляції легенів.

До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Nature Genetics.

За даними дослідників, такий ген зустрічається у 60% людей південноазіатського походження та лише у 15% європейців. Учені вважають, що цей феномен частково пояснює рівень надмірної смертності в деяких районах Британії.

Дослідники провели загальногеномний аналіз( GWAS), який виявив хромосомну територію 3p21.31, яка пов'язана з дворазовим збільшенням ризику відмови дихальних шляхів при коронавірусі.

"Ми застосували платформу машинного навчання та молекулярної біології для декодування результатів GWAS і виявили відносно невивчений ген LZTFL1 в якості потенційно відповідального за виникнення такого ризику", - йдеться в доповіді.

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Водночас учені попередили, що ген LZTFL1 не можна розглядати як єдину причину дихальних ускладнень при COVID-19.

Як повідомляв Главред, симптоми коронавірусу при гострих формах COVID-19 мають схожість з наслідками хронічного дефіциту вітаміну А. До такого висновку прийшли вчені медичного університету Туреччини в Анкарі.

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