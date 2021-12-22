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"Швидкість зараження Велика": у ВООЗ розповіли, у скількох країнах знайшли Омікрон

22 грудня 2021, 08:33

Тим часом, кількість госпіталізацій через Омікрону у Великобританії і Південній Африці продовжує зростати, що і викликає у медиків і чиновників заклопотаність.

Омікрон
У ВООЗ розповіли, у скількох країнах знайшли Омікрон / УНІАН

Вчені стверджують, що новий штам COVID-19 Омікрон неймовірно швидко поширюється навіть в тих країнах, в який спостерігається високий рівень імунізації населення. Про це повідомляється в щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Випадки захворювання новим штамом COVID-19 Омікрон станом на 21 грудня були підтверджені на території 106 країн світу.

У ВООЗ відзначають, що, згідно з останніми даними, новий варіант коронавірусу має перевагу в швидкості поширення, якщо порівнювати його з Дельтою. Наприклад, Омікрон дуже швидко поширюється навіть в тих країнах, де давно був досягнутий високим рівнем імунізації населення і документуванням передачі в громадах.

"Залишається незрозумілим, як висока швидкість росту може бути пов'язана з ухиленням від імунітету, внутрішньою підвищеною трансмісивністю або комбінацією того й іншого. Дані про клінічний рівень тяжкості Омікрона все ще обмежені", − заявили у ВООЗ.

Тим часом, кількість госпіталізацій у Великобританії і Південній Африці продовжує зростати, що і викликає у медиків і чиновників побоювання з приводу можливого перевантаження систем охорони здоров'я цих країн.

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Нагадаємо, на даний момент штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон швидше за все присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

Інші новини:

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коронавірус ВООЗ COVID-19 штам Омікрон
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