Україну чекає непростий і навіть вирішальний місяць: прогноз астролога / aurveda.ru, Reuters

Україну чекає непростий період в найближчі місяць-півтора. Про це заявила відомий астролог Ольга Медвецька в інтерв'ю УНІАН.

"Україну чекає непростий і навіть вирішальний місяць-півтора. Саме зараз вирішуватиметься остаточно подальша доля нашої держави. Протягом усього місяця буде високою ймовірність застосування заборонених видів зброї, а також хімічної та біологічної зброї (квадрат Марс-Нептун). А з другої половини жовтня відбуватиметься чергова ескалація на фронті, адже Марс матиме напружений аспект з планетою розширення та експансії ‒ Юпітером", - сказала вона.

Медвецька зазначила, що найскладнішим періодом як на фронтах, так і в повсякденному житті українців стане період з 25 жовтня і до 14 листопада.

Крім того, астролог спрогнозувала, чи можуть країни НАТО зупинити диктатора Володимира Путіна.

"Астрологічно це обумовлено напруженістю аспекту між планетою тоталітаризму Сатурном і планетою демократії, свободи Ураном. Це є символом протистояння вільного демократичного світу, його лідерів і диктатора. Оскільки зараз йде ера Водолія, то просто неможливо, щоб переміг диктатор. Демократія, свобода повинні його зупинити. Питання, на жаль, тільки в тому, скільки жертв до цього забере ця битва між минулим і майбутнім, між волею і рабством", ‒ підсумувала експерт.

Гороскоп для України

Нагадаємо, астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки, і вже з серпня Україна почне здобувати перемоги. Більше того, капітуляція Росії не за горами.

Також, за словами астролога, повернення Криму під контроль України чекати залишилося недовго. За прогнозом Росса, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову буде ходити гривня.

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