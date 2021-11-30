В EMA сказали, коли можуть з’явитися вакцини від Омікрону

Якщо наявні вакцини не допомагатимуть, виробникам доведеться їх адаптувати.
Вакцини, які використовуватимуть проти нового штаму коронавірусу Омікрон, можуть схвалити упродовж 3-4 місяців. При цьому поки що невідомо, чи захищають від нового варіанту вірусу препарати, якими щеплюють людей зараз.
Терміни можливого схвалення вакцини назвали у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA), повідомляє CNN. Виконавчий директор агентства Емер Кук зазначив, що спочатку потрібно провести лабораторні випробування, які дадуть змогу зрозуміти, наскільки нинішні вакцини ефективні від Омікрону. На такі випробування знадобиться два тижні.
В EMA стежитимуть за тим, яка ситуація з Омікроном складатиметься у Європі. Якщо ж існуючі вакцини не допомагатимуть, компаніям-виробникам доведеться адаптувати свої препарати до нового штаму.
"Якщо виникне потреба змінити існуючі вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин упродовж трьох-чотирьох місяців", – додав Кук.
За словами виконавчого директора агентства, EMA постійно перебуває на зв’язку з виробниками і регулюючими органами, щоб розуміти, що вони будуть готові до такої ситуації.
Нагадаємо, раніше у компанії Moderna заявили, що ефективність наявних вакцин значно знижується перед новим штатом коронавірусу Омікрон, і тому найближчим часом доведеться "переробляти" вакцину.
У той же час в Китаї назвали небезпечні особливості Омікрону. Новий штам коронавірусу має багато мутацій, більш "живучий", швидше поширюється і має здатність оминати імунітет.
Вас також може зацікавити:
- МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами "Омікрону"
- Інфекціоніст розвіяв популярні міфи про Омікрон
- Атака штаму Омікрон: Комаровський розповів, хто в смертельній небезпеці
- Ситуація дуже небезпечна: у ВООЗ заявили про ризики через штам Омікрон
- Штам коронавірусу Омікрон: у МОЗ перерахували перші симптоми та розповіли, як уберегтися