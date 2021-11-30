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В EMA сказали, коли можуть з’явитися вакцини від Омікрону

30 листопада 2021, 17:28

Якщо наявні вакцини не допомагатимуть, виробникам доведеться їх адаптувати.

В EMA розповіли, коли може бути схвалена вакцина від Омікрону / Reuters

Вакцини, які використовуватимуть проти нового штаму коронавірусу Омікрон, можуть схвалити упродовж 3-4 місяців. При цьому поки що невідомо, чи захищають від нового варіанту вірусу препарати, якими щеплюють людей зараз.

Терміни можливого схвалення вакцини назвали у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA), повідомляє CNN. Виконавчий директор агентства Емер Кук зазначив, що спочатку потрібно провести лабораторні випробування, які дадуть змогу зрозуміти, наскільки нинішні вакцини ефективні від Омікрону. На такі випробування знадобиться два тижні.

В EMA стежитимуть за тим, яка ситуація з Омікроном складатиметься у Європі. Якщо ж існуючі вакцини не допомагатимуть, компаніям-виробникам доведеться адаптувати свої препарати до нового штаму.

"Якщо виникне потреба змінити існуючі вакцини, ми зможемо отримати схвалення цих вакцин упродовж трьох-чотирьох місяців", – додав Кук.

За словами виконавчого директора агентства, EMA постійно перебуває на зв’язку з виробниками і регулюючими органами, щоб розуміти, що вони будуть готові до такої ситуації.

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Нагадаємо, раніше у компанії Moderna заявили, що ефективність наявних вакцин значно знижується перед новим штатом коронавірусу Омікрон, і тому найближчим часом доведеться "переробляти" вакцину.

У той же час в Китаї назвали небезпечні особливості Омікрону. Новий штам коронавірусу має багато мутацій, більш "живучий", швидше поширюється і має здатність оминати імунітет.

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