Вакцину доведеться "переробити": в Moderna пояснили, чи потрібно вакцинованим боятися Омікрону

Ефективність наявних вакцин значно знижується перед новим штатом коронавірусу Омікрон.
Вакцини від коронавірусу, якими зараз щеплюють людей у всьому світі, не будуть достатньо ефективними проти нового штаму Омікрон, вважають у компанії Moderna. Новий штам, який виявили в Африці, має 32 мутації.
Через велику кількість мутацій у шиповидному білку нового COVID-штаму і його здатність швидко поширюватися серед людей, вакцини, які зараз існують, швидше за все доведеться переробити у 2022 році. Про це заявив гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель, повідомляє Financial Times.
"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність вакцин, – ред.) була б на такому ж рівні, як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння ефективності вакцини" , – зазначив Бансель.
Він додав, що на розробку і виготовлення у великих кількостях вакцини, яка ефективно протистоятиме Омікрону, компаніям знадобиться багато часу – рахунок іде на місяці.
Також директор компанії Moderna наголосив, що спеціалісти не очікували появи такого штаму, як Омікрон, ще принаймні один чи два роки.
читайте такожСитуація дуже небезпечна: у ВООЗ заявили про ризики через штам ОмікронРаніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.
У той же час МОЗ ввело самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрону. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти через двотижневу самоізоляцію.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.