Вакцину доведеться "переробити": в Moderna пояснили, чи потрібно вакцинованим боятися Омікрону

У компанії Moderna розповіли, чи зможуть наявні вакцини боротися з Омікроном / УНИАН

Вакцини від коронавірусу, якими зараз щеплюють людей у всьому світі, не будуть достатньо ефективними проти нового штаму Омікрон, вважають у компанії Moderna. Новий штам, який виявили в Африці, має 32 мутації.

Через велику кількість мутацій у шиповидному білку нового COVID-штаму і його здатність швидко поширюватися серед людей, вакцини, які зараз існують, швидше за все доведеться переробити у 2022 році. Про це заявив гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель, повідомляє Financial Times.

"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність вакцин, – ред.) була б на такому ж рівні, як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння ефективності вакцини" , – зазначив Бансель.

Він додав, що на розробку і виготовлення у великих кількостях вакцини, яка ефективно протистоятиме Омікрону, компаніям знадобиться багато часу – рахунок іде на місяці.

Також директор компанії Moderna наголосив, що спеціалісти не очікували появи такого штаму, як Омікрон, ще принаймні один чи два роки.

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читайте такожСитуація дуже небезпечна: у ВООЗ заявили про ризики через штам ОмікронРаніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час МОЗ ввело самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрону. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти через двотижневу самоізоляцію.