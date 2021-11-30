У Китаї назвали небезпечні особливості Омікрону, які роблять його вірусом-вбивцею

У Китаї оцінили загрозу від нового штаму Омікрон / Фото Reuters

Китайські вчені зазначають, що новий штам коронавірусу Омікрон несе у собі більшу загрозу тому, що його характеристики значно змінилися у порівнянні з попередніми варіантами вірусу.

Одна з найголовніших загроз штаму Омікрон полягає у тому, що він має багато мутацій порівняно із попереднім варіантом коронавірусу. Про це сказав головний лікар інфекційної лікарні Хуашань при Фуданьському університеті Чжан Веньхуна, пише сайт "Хуаньцювань".

Ще одна особливість, що лякає вчених – "живучість" Омікрону, яка є значно більшою у порівнянні з іншими штамами. Китайські вчені зазначають, що через таку особливість Омікрон уже витіснив попередні варіанти коронавірусу у країнах, де його вперше виявили.

Науковці також звернули увагу на прискорене поширення нового штаму. Цей варіант коронавірусу швидко починає домінувати на територіях, на які потрапив, наголошує епідеміолог Чжун Наньшань.

Також Омікрон може долати імунітет, який уже виробився в організмі людини.

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Проте, за словами фахівців, поки що рано робити остаточні висновки про новий штам коронавірусу – потрібно більше часу на оцінку загрози. На цьому раніше наголошувати і у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ). Там зазначили, що поки немає доказів особливої небезпеки штаму коронавірусу Омікрон.

Тим часом у компанії Moderna заявили, що ефективність наявних вакцин значно знижується перед новим штатом коронавірусу Омікрон, і тому найближчим часом доведеться "переробляти" вакцину.

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