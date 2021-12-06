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У ВООЗ пояснили особливості штаму Омікрон: чим відрізняється, запобіжні заходи

6 грудня 2021, 15:52

Запобіжні заходи і методи лікування, які підходять для Дельти і попередніх варіантів, ефективні і для Омікрона.

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Ярно Хабіхт, керівник бюро ВООЗ в Україні

У Бюро ВООЗ в Україні пояснили, чим відрізняється новий штам коронавірусу Омікрон від попередніх. За словами Ярно Хабіхта, керівника ВООЗ в Україні, цей варіант коронавірусу має велику кількість мутацій як в амінокислоті, так і в шипованому білку.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння. Ранні дані свідчать про підвищену швидкість розвитку, але ще не відомо, чи є Омікрон більш заразним у порівнянні з іншими варіантами, включаючи Дельта",- йдеться у переданому прес-службою ВООЗ коментарі Хабіхта для Главреда.

читайте такожОмікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст СШАЯк каже Хабіхт, запобіжні заходи та методи лікування, які підходять для Дельти та попередніх варіантів, ефективні і для Омікрона.

"Вакцини як і раніше мають вирішальне значення для зниження важких захворювань і смертності, в тому числі проти домінуючого циркулюючого вірусу Дельта. Сучасні вакцини залишаються ефективними проти важкого перебігу хвороби і смерті", - зазначив він.

За словами представника ВООЗ, простежується підвищений ризик повторного зараження Омікроном в порівнянні з іншими варіантами. Також він не дає чітких прогнозів щодо термінів поширення штаму в Україні.

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У ВООЗ нагадують, що найбільш ефективні кроки, які можуть зробити люди для зменшення поширення вірусу COVID-19 це:

- дотримання дистанції не менше 1 метра при спілкуванні один з одним;

- правильно носити маски і стежити за тим, щоб вона щільно прилягала до обличчя;

- частіше відкривати вікна для поліпшення вентиляції і уникати погано провітрюваних приміщень і скупчення людей;

- тримати руки в чистоті, а кашляти або чхати в зігнутий лікоть або тканину;

- робити щеплення.

"Згідно з наявними на даний момент даними, всі превентивні заходи, які працюють проти варіанту Дельта, як і раніше ефективні проти Омікрону. Вакцинація двома дозами і прийняття всіх інших профілактичних заходів мінімізують ризик зараження", - зазначив Хабіхт.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

viber
штам Омікрон
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