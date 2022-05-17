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Війна стане ще більш кровопролитною: астролог склав гороскоп для України

17 травня 2022, 19:46

Антипутінська змова вже досягла завершальної стадії і пройде трохи часу до самого перевороту в РФ.

гороскоп Україна
Гороскоп Україна / pixabay

Бойові дії в Україні триватимуть ще довго. Як розповів астролог Влад Росс, після 25 травня війна Росії та України стане ще більш кровопролитною.

За словами Росса, в липні відбудеться переломний момент у війні, причиною якого буде переворот в Росії.

"Зараз в знак Овна увійшов Юпітер, який розширює вогонь небезпеки. 25 травня туди увійде і Марс - планета війни. Тобто нас чекає досить кровопролитна ситуація. Але в кінцевому підсумку почнеться перелом. Зараз найнебезпечніше, що може бути - це ядерна зброя", - сказав астролог.

Фахівець додав, що антипутінська змова вже досягла завершальної стадії і пройде трохи часу до самого перевороту в РФ.

"Але найголовніше, в Росії зараз готується змова і переворот, який вже дозрів. Найважливіший переломний момент може наступити в липні. Тоді, можливо, буде повалена влада в Москві", - сказав Влад Росс.

Коли закінчиться війна в Україні

16 травня відбулося повне місячне затемнення. Як розповів астролог Дмитро Уранус, після цього Україну чекають тривожні наслідки. Це може означати новий виток насильства, вбивств, можлива нова ескалація військових дій.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв назвав дати, коли йтимуть самі важкі бої і чого чекати Україні в майбутньому. Астролог зазначає, що українці повинні готуватися до літа. Тоді бойові дії будуть вщухати.

читайте такожАстролог назвала дату, коли Україна оголосить про перемогу у війні

Читайте також:

війна в Україні астролог гороскоп Влад Росс війна Росії та України
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