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ВООЗ дала важливі рекомендації туристам під час поширення штаму Омікрон

1 грудня 2021, 18:55

Загальні заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню Омікрону.

ВООЗ, будівля
ВООЗ дала рекомендації туристам під час пандемії / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про те, що заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню штаму коронавірусу Омікрон.

За його словами, країни мають вживати лише заходів щодо зниження ризику, повідомляє офіційний сайт ВОЗА.

"Ми закликаємо всі країни вжити раціональних, пропорційних заходів щодо зниження ризику відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Це включає заходи щодо затримки або скорочення поширення нового варіанту, такі як скринінг пасажирів перед поїздкою та/або після прибуття, або застосування карантину до міжнародних мандрівників. Загальні заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню Омікрону, і вони лягають важким тягарем на життя і засоби до існування", - заявив він.

Новий штам коронавірусу Омікрон

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

читайте такожШтам Омікрон виявили вже в 11 країнах Європи: коли він може потрапити в Україну

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У той же час МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками,"Омікрон може бути на 500% заразніше, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що covid-штам набагато більш небезпечний для тих людей, які вже перехворіли коронавірусом. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона.

Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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