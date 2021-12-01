ВООЗ дала важливі рекомендації туристам під час поширення штаму Омікрон

ВООЗ дала рекомендації туристам під час пандемії / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про те, що заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню штаму коронавірусу Омікрон.

За його словами, країни мають вживати лише заходів щодо зниження ризику, повідомляє офіційний сайт ВОЗА.

"Ми закликаємо всі країни вжити раціональних, пропорційних заходів щодо зниження ризику відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Це включає заходи щодо затримки або скорочення поширення нового варіанту, такі як скринінг пасажирів перед поїздкою та/або після прибуття, або застосування карантину до міжнародних мандрівників. Загальні заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню Омікрону, і вони лягають важким тягарем на життя і засоби до існування", - заявив він.

Новий штам коронавірусу Омікрон

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

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У той же час МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.