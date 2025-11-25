РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілей

Українські військові відбили 452 повітряні цілі з 486-ти. Водночас є і "прильоти".

ППО України зупинила левову частку атаки РФ із 486 цілей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ, скріншот

Коротко:

РФ провела найбільшу за останній час комбіновану атаку по критичній інфраструктурі

Виявлено 486 повітряних цілей

Станом на 10:00 збито/подавлено 452 цілі

У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було виявлено 486 засобів повітряного нападу - 22 ракети та 464 БпЛА різних типів:

464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

7 крилатих ракет Іскандер-К;

8 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичних ракет "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

Ракетно-дроновий удар по Києву 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи.

Вранці у вівторок був зафіксований зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред ​

На ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, після російської атаки в Києві є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Усі подробиці нічної атаки РФ читайте в матеріалі: РФ усю ніч гатила ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіони.

Інші новини:

