Коли з’явиться вакцина від "Омікрону": виробники назвали дату

Виробники назвали дату, коли може з’явитися вакцина від "Омікрону"/ УНИАН

Вакцина від нового штаму коронавірусу "Омікрон" може з’явитися вже у березні 2022 року.

Таку заяву зробив президент американської біотехнологічної компанії Moderna Стівен Хог, пише The Guardian. Він зазначив, що компанія буде готова подати заявку на затвердження вакцини у США уже в березні.

Хог наголосив, що їхня вакцина матиме гени проти мутацій у новому штамі "Омікрон", і тому вона буде ефективною проти цього штаму.

Також президент компанії зазначив, що Moderna працює над розробкою полівалентної вакцини. Очікується, що вона буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу, зокрема й "Омікрон".

Вакцина від Омікрону – що відомо

Раніше у Moderna заявляли, що приступили до створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон". У компанії розповіли, що вивчають в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій.

Реклама

У той же час компанія Pfizer заявляла, що адаптує свою вакцину від коронавірусу до нового COVID-штаму Омікрон упрдовж 100 днів. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, за 2-3 тижні вчені повинні збирати всю інформацію про штам "Омікрон".

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявляли, що зараз перевіряють, чи допомагають від "Омікрону" наявні вакцини. Якщо вони виявляться неефективними проти нового штаму, то виробникам доведеться їх адаптувати. У такому разі новий варіант вакцин можуть схвалити упродовж 3-4 місяців.