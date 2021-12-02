Коли з’явиться вакцина від "Омікрону": виробники назвали дату

Препарат матиме гени проти мутацій у новому штамі.
Вакцина від нового штаму коронавірусу "Омікрон" може з’явитися вже у березні 2022 року.
Таку заяву зробив президент американської біотехнологічної компанії Moderna Стівен Хог, пише The Guardian. Він зазначив, що компанія буде готова подати заявку на затвердження вакцини у США уже в березні.
Хог наголосив, що їхня вакцина матиме гени проти мутацій у новому штамі "Омікрон", і тому вона буде ефективною проти цього штаму.
Також президент компанії зазначив, що Moderna працює над розробкою полівалентної вакцини. Очікується, що вона буде ефективною одразу проти чотирьох різних варіантів коронавірусу, зокрема й "Омікрон".
Вакцина від Омікрону – що відомо
Раніше у Moderna заявляли, що приступили до створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон". У компанії розповіли, що вивчають в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій.
У той же час компанія Pfizer заявляла, що адаптує свою вакцину від коронавірусу до нового COVID-штаму Омікрон упрдовж 100 днів. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, за 2-3 тижні вчені повинні збирати всю інформацію про штам "Омікрон".
У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявляли, що зараз перевіряють, чи допомагають від "Омікрону" наявні вакцини. Якщо вони виявляться неефективними проти нового штаму, то виробникам доведеться їх адаптувати. У такому разі новий варіант вакцин можуть схвалити упродовж 3-4 місяців.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.